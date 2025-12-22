В Актобе экскаваторщик устроил коммунальный коллапс
В Актобе задержан 45-летний мужчина, по вине которого без водоснабжения остались несколько микрорайонов города, передаёт BAQ.KZ.
По данным полиции, мужчина арендовал экскаватор для проведения земляных работ по выкапыванию кабеля. В ходе работ машинист допустил нарушение техники безопасности и по неосторожности задел ковшом кабель электроснабжения, обеспечивавший работу водонапорной башни в районе Авиогородка. В результате произошло аварийное отключение оборудования.
Из-за аварии примерно на 12 часов без водоснабжения остались жители микрорайонов Авиогородок, ГМЗ, Думан, Кокжиде, а также 11-го и 12-го микрорайонов.
Коммунальные службы оперативно провели восстановительные работы, после чего подача воды была возобновлена.
В настоящее время устанавливается размер причинённого материального ущерба.
По данному факту начато досудебное расследование по статье, предусматривающей ответственность за неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества. Обстоятельства произошедшего выясняются.
