В Актобе задержан 45-летний мужчина, по вине которого без водоснабжения остались несколько микрорайонов города, передаёт BAQ.KZ.

По данным полиции, мужчина арендовал экскаватор для проведения земляных работ по выкапыванию кабеля. В ходе работ машинист допустил нарушение техники безопасности и по неосторожности задел ковшом кабель электроснабжения, обеспечивавший работу водонапорной башни в районе Авиогородка. В результате произошло аварийное отключение оборудования.

Из-за аварии примерно на 12 часов без водоснабжения остались жители микрорайонов Авиогородок, ГМЗ, Думан, Кокжиде, а также 11-го и 12-го микрорайонов.

Коммунальные службы оперативно провели восстановительные работы, после чего подача воды была возобновлена.

В настоящее время устанавливается размер причинённого материального ущерба.

По данному факту начато досудебное расследование по статье, предусматривающей ответственность за неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества. Обстоятельства произошедшего выясняются.