В Актобе курьер на электровелосипеде сбил 12-летнюю девочку
Полиция нашла водителя.
1 Августа 2026, 06:14
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1 Августа 2026, 06:141 Августа 2026, 06:14
177Фото: Pixabay.com
В Актобе полиция установила личность водителя электровелосипеда, который сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Инцидент произошёл 30 июля на проспекте Абулхаир хана.
Как сообщает Департамент полиции области Актобе, после произошедшего сотрудники полиции начали оперативно-розыскные мероприятия. В результате личность водителя удалось установить, после чего его доставили в отдел полиции.
Им оказался 58-летний житель Актобе.
В Департаменте полиции сообщили, что по факту происшествия проводится досудебное расследование. Обстоятельства ДТП и степень ответственности водителя устанавливаются.
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