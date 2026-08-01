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В Актобе курьер на электровелосипеде сбил 12-летнюю девочку

Полиция нашла водителя.

1 Августа 2026, 06:14
АВТОР
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Pixabay.com 1 Августа 2026, 06:14
1 Августа 2026, 06:14
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Фото: Pixabay.com

В Актобе полиция установила личность водителя электровелосипеда, который сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Инцидент произошёл 30 июля на проспекте Абулхаир хана.

Как сообщает Департамент полиции области Актобе, после произошедшего сотрудники полиции начали оперативно-розыскные мероприятия. В результате личность водителя удалось установить, после чего его доставили в отдел полиции.

Им оказался 58-летний житель Актобе.

В Департаменте полиции сообщили, что по факту происшествия проводится досудебное расследование. Обстоятельства ДТП и степень ответственности водителя устанавливаются.

 
 
 
 
 
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Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus) 分享的帖子

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