В Актобе курьер на электровелосипеде сбил 12-летнюю девочку

В Актобе полиция установила личность водителя электровелосипеда, который сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Инцидент произошёл 30 июля на проспекте Абулхаир хана.

Как сообщает Департамент полиции области Актобе, после произошедшего сотрудники полиции начали оперативно-розыскные мероприятия. В результате личность водителя удалось установить, после чего его доставили в отдел полиции.

Им оказался 58-летний житель Актобе.

В Департаменте полиции сообщили, что по факту происшествия проводится досудебное расследование. Обстоятельства ДТП и степень ответственности водителя устанавливаются.