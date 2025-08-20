В Актобе люди массово отравились суши, пострадавшие оказались в больнице
Восемь человек, среди которых есть дети, госпитализированы.
В Актобе произошёл случай массового пищевого отравления после употребления суши. За одну ночь в областную инфекционную клиническую больницу поступили восемь человек, из них шестеро были госпитализированы, передает BAQ.KZ.
Среди госпитализированных двое — дети. По информации управления здравоохранения Актюбинской области, всем пациентам назначено необходимое лечение, их состояние оценивается как стабильное.
Специалисты-эпидемиологи уже проводят обследование пострадавших, а точная причина отравления станет известна после проверки.
По данным портала Orda.kz, одна из жертв отравления рассказала, что после ужина суши потеряла сознание и попала в реанимацию.
"Вчера меня положили в реанимацию, сегодня перевели в палату. Я ела суши из Үш таяқша. После этого почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Врачи сказали, что туда попали и другие люди, которые ели суши в этом заведении", — сообщила актюбинка.
Известно, что заведение "Үш таяқша" временно закрылось. По словам администрации, кафе ежедневно обслуживает до 300 заказов и закупает продукты дважды в день.
