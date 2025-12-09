В Актобе задержан 32-летний мужчина, которого подозревают в серии мошенничеств, связанных с получением водительских прав и приобретением жилья по государственной программе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленник в течение нескольких месяцев вводил граждан в заблуждение, обещая решить их вопросы "через нужных людей".

По данным следствия, подозреваемый уверял потерпевших, что может ускорить оформление водительских удостоверений и помочь получить квартиры по госпрограмме вне очереди. Доверчивые граждане передавали ему деньги, после чего мужчина прекращал выходить на связь. Выяснилось, что все полученные средства он тратил исключительно на личные нужды.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и помещён в изолятор временного содержания. Сейчас в отношении него ведётся досудебное расследование по факту мошенничества. Правоохранители подчеркивают, что любые предложения посреднических услуг при оформлении государственных документов являются незаконными и могут привести к серьёзным финансовым потерям.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не доверять людям, обещающим "ускорить" получение государственных услуг в обход установленных процедур.