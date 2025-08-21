Ночью во дворе дома по улице Есет батыра, 13 в Актобе произошёл инцидент с применением насилия. Неизвестный подкараулил мужчину, находившегося в автомобиле, и нанёс ему удары дубинкой, передает BAQ.KZ.

В результате нападения пострадавший потерял много крови и был госпитализирован. Его состояние уточняется.

По факту происшествия полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен и задержан. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.