В Актобе мужчину жестоко избили дубинкой во дворе дома
Мужчина потерял много крови после нападения во дворе многоэтажки.
Сегодня, 16:43
70Фото: кадр видео
Ночью во дворе дома по улице Есет батыра, 13 в Актобе произошёл инцидент с применением насилия. Неизвестный подкараулил мужчину, находившегося в автомобиле, и нанёс ему удары дубинкой, передает BAQ.KZ.
В результате нападения пострадавший потерял много крови и был госпитализирован. Его состояние уточняется.
По факту происшествия полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен и задержан. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
"Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК разглашению не подлежит", — отметили в Департаменте полиции.
