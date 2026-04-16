Как сообщили в полиции, нарушение обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Речь идёт о районе Гормолзавода, где неизвестный выбросил бытовые отходы прямо в степной зоне.

Инспекторы оперативно проверили информацию и установили нарушителя. Им оказался водитель автомобиля «Газель», который выбросил несколько мешков мусора в неположенном месте.

По данному факту его привлекли к административной ответственности в соответствии с законом.

В департаменте полиции напомнили, что соблюдение чистоты — обязанность каждого жителя. Горожан призывают бережно относиться к окружающей среде и не допускать подобных нарушений.

Также отмечается, что в рамках экологической акции Таза Казахстан жителей просят проявлять активность, следить за санитарным состоянием города и сообщать о случаях загрязнения.