В Актобе найден мертвым пропавший врач-нефролог
Тело известного врача из Актобе найдено спустя неделю поисков.
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В Актобе найден мертвым известный врач-нефролог Абай Айсагалиев, пропавший 23 мая. Полиция задержала подозреваемого в убийстве, передает BAQ.KZ.
Трагический финал поисков известного в Актобе врача-нефролога — тело 69-летнего Абая Айсагалиева найдено спустя неделю после его исчезновения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на волонтеров и пресс-службу департамента полиции.
"К большому сожалению, к нам поступила информация от полиции, что мужчина найден мертвым. Обстоятельства смерти нам неизвестны и не подлежат разглашению. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Абая Айсагалиева", — прокомментировала Екатерина Голотина, волонтёр объединения "Zello Poisk".
Медик пропал 23 мая, и с тех пор его безуспешно искали полицейские, волонтёры и неравнодушные жители. Сегодня стало известно, что его тело обнаружено, а по подозрению в убийстве задержан 31-летний житель Актобе. Он водворён в изолятор временного содержания.
"Проводятся все необходимые следственные действия. Иная информация в рамках уголовного дела разглашению не подлежит", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.
Расследование продолжается.
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