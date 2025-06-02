В Актобе найден мертвым известный врач-нефролог Абай Айсагалиев, пропавший 23 мая. Полиция задержала подозреваемого в убийстве, передает BAQ.KZ.

Трагический финал поисков известного в Актобе врача-нефролога — тело 69-летнего Абая Айсагалиева найдено спустя неделю после его исчезновения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на волонтеров и пресс-службу департамента полиции.

"К большому сожалению, к нам поступила информация от полиции, что мужчина найден мертвым. Обстоятельства смерти нам неизвестны и не подлежат разглашению. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Абая Айсагалиева", — прокомментировала Екатерина Голотина, волонтёр объединения "Zello Poisk".

Медик пропал 23 мая, и с тех пор его безуспешно искали полицейские, волонтёры и неравнодушные жители. Сегодня стало известно, что его тело обнаружено, а по подозрению в убийстве задержан 31-летний житель Актобе. Он водворён в изолятор временного содержания.

"Проводятся все необходимые следственные действия. Иная информация в рамках уголовного дела разглашению не подлежит", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Расследование продолжается.