В жилом массиве Бауырластар-3 в Актобе открылась новая общеобразовательная средняя школа №83, рассчитанная на 600 мест. Учебное заведение построено в рамках национального проекта "Келешек мектептері", передает BAQ.KZ.

Школа отвечает актуальным стандартам: просторные кабинеты, современное оборудование и безопасная инфраструктура обеспечивают комфортный образовательный процесс.

Особое внимание уделено развитию исследовательских и творческих навыков учеников. В школе открыты STEM-лаборатория, кабинеты робототехники, IT-классы, а также специализированные аудитории по химии, физике и биологии. Для творческого развития предусмотрены кабинеты музыки, изобразительного искусства, швейного дела и начальной военной подготовки.

В здании расположено 48 учебных кабинетов, из них 20 для начальных классов и 2 для предшкольной подготовки. Также школа оснащена библиотекой с читальным залом, коворкинг-зонами и площадками для активного отдыха.

Открытие школы №83 стало важным шагом в реализации образовательных инициатив, направленных на всестороннее развитие детей и ликвидацию перегруженности школ в регионе.