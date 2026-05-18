В Актобе открыли сезон байговых скачек

Сегодня 2026, 07:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат Актюбинской области Сегодня 2026, 07:11
Сегодня 2026, 07:11
163
Фото: Акимат Актюбинской области

На ипподроме города Актобе прошло торжественное открытие сезона конных скачек. В зрелищном турнире, направленном на популяризацию национальных видов спорта, приняли участие наездники и скакуны из разных регионов страны. За ходом соревнований наблюдал аким области Асхат Шахаров.

По информации акимата, на турнире прошли захватывающие заезды по кунан байге, топ байге и аламан байге, по итогам которых были определены победители. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и мастерства, подарив зрителям яркие впечатления и незабываемые эмоции.

По итогам соревнований:

🐎Кунан байге (7 километров)
🥇«Бұлдырық» - КХ «Нұрдәулет» (Актобе)
🥈«Самұрық» - семья Акниетовых (Айтекебийский район)
🥉«Лэндер Лэнд» - Айболат Бисенов (Атырауская область)

Топ байге (15 километров)
🥇«Қарқын» - Максат Курмангали (Мугалжарский район)
🥈«Жезкиік» - семья Сергалиевых (Кобдинский район)
🥉«Эверест» - КХ «Нұрдәулет» (город Актобе)

Аламан байге (21 километр)
🥇«Торыдауыл» - семья Киикбаевых (Кызылординская область)
🥈«Ардагер» - магазин конной амуниции «Нұртас» (город Актобе)
🥉«Ақтолқын» - Алимбет (город Шымкент)

Самое читаемое

Наверх