В Актобе открыли сезон байговых скачек

На ипподроме города Актобе прошло торжественное открытие сезона конных скачек. В зрелищном турнире, направленном на популяризацию национальных видов спорта, приняли участие наездники и скакуны из разных регионов страны. За ходом соревнований наблюдал аким области Асхат Шахаров.

По информации акимата, на турнире прошли захватывающие заезды по кунан байге, топ байге и аламан байге, по итогам которых были определены победители. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и мастерства, подарив зрителям яркие впечатления и незабываемые эмоции.

По итогам соревнований:

🐎Кунан байге (7 километров)

🥇«Бұлдырық» - КХ «Нұрдәулет» (Актобе)

🥈«Самұрық» - семья Акниетовых (Айтекебийский район)

🥉«Лэндер Лэнд» - Айболат Бисенов (Атырауская область)

Топ байге (15 километров)

🥇«Қарқын» - Максат Курмангали (Мугалжарский район)

🥈«Жезкиік» - семья Сергалиевых (Кобдинский район)

🥉«Эверест» - КХ «Нұрдәулет» (город Актобе)

Аламан байге (21 километр)

🥇«Торыдауыл» - семья Киикбаевых (Кызылординская область)

🥈«Ардагер» - магазин конной амуниции «Нұртас» (город Актобе)

🥉«Ақтолқын» - Алимбет (город Шымкент)