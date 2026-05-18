В Актобе открыли сезон байговых скачек
На ипподроме города Актобе прошло торжественное открытие сезона конных скачек. В зрелищном турнире, направленном на популяризацию национальных видов спорта, приняли участие наездники и скакуны из разных регионов страны. За ходом соревнований наблюдал аким области Асхат Шахаров.
По информации акимата, на турнире прошли захватывающие заезды по кунан байге, топ байге и аламан байге, по итогам которых были определены победители. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и мастерства, подарив зрителям яркие впечатления и незабываемые эмоции.
По итогам соревнований:
🐎Кунан байге (7 километров)
🥇«Бұлдырық» - КХ «Нұрдәулет» (Актобе)
🥈«Самұрық» - семья Акниетовых (Айтекебийский район)
🥉«Лэндер Лэнд» - Айболат Бисенов (Атырауская область)
Топ байге (15 километров)
🥇«Қарқын» - Максат Курмангали (Мугалжарский район)
🥈«Жезкиік» - семья Сергалиевых (Кобдинский район)
🥉«Эверест» - КХ «Нұрдәулет» (город Актобе)
Аламан байге (21 километр)
🥇«Торыдауыл» - семья Киикбаевых (Кызылординская область)
🥈«Ардагер» - магазин конной амуниции «Нұртас» (город Актобе)
🥉«Ақтолқын» - Алимбет (город Шымкент)
