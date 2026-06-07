Житель Актобе избил девушку возле ночного клуба и предстал перед судом

В Актобе суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, который напал на девушку возле ночного клуба после того, как она отказалась с ним знакомиться.

Как сообщает издание «Диапазон», инцидент произошел ночью у одного из развлекательных заведений на центральном проспекте города. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения молодой человек подошел к двум девушкам и попытался познакомиться с одной из них. Получив отказ, он начал вести себя агрессивно.

Согласно материалам дела, парень схватил девушку за руку, а затем дважды ударил ее по лицу. После второго удара потерпевшая потеряла равновесие и упала через ограждение.

На место происшествия сотрудники клуба вызвали полицию. В ходе разбирательства суд квалифицировал действия обвиняемого как хулиганство.

Сам подсудимый вину не признал и просил оправдать его, однако суд счел представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Потерпевшая, в свою очередь, настаивала на более строгом наказании.

По решению суда молодому человеку назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. В случае нарушения установленных требований этот срок может быть заменен лишением свободы. Кроме того, осужденный обязан выплатить потерпевшей 500 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда.