В Актобе поддержат молодых ученых и создадут новые лаборатории
Аким Актюбинской области Асхат Шахаров встретился с молодыми учеными и исследователями региона. Целью встречи стало обсуждение мер по реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на заседании Национального совета по науке и технологиям, а также выработка конкретных предложений по развитию научного потенциала региона, передаёт BAQ.KZ.
"Сегодня невозможно развивать экономику без науки. Президент в своем Послании в этом году требует новых подходов. Не просто поддерживать ученых, а превращать их идеи в реальные продукты, востребованные бизнесом и промышленностью. Актобе обладает для этого хорошим потенциалом, у нас есть крупные предприятия, готовые внедрять инновации, есть талантливая молодежь и сильные вузы", - отметил аким.
Во встрече приняли участие молодые исследователи, работающие над проектами в сферах энергетики, экологии, цифровизации, сельского хозяйства и медицинских технологий. Участники презентовали свои разработки и предложения, направленные на повышение эффективности производства, рациональное использование природных ресурсов и развитие возобновляемой энергетики.
Для развития науки и инноваций в сентябре 2024 года при акимате области был создан Областной научный совет, утвержденный акимом региона. В его состав вошли 11 ведущих ученых.
Первые заседания Научного совета прошли в декабре 2024 и апреле 2025 года с участием главы региона. По итогам обсуждений обозначены приоритетные направления в области биотехнологий, цифровизации, экологии и повышения промышленной эффективности. Одним из конкретных результатов этой работы стало открытие в апреле 2025 года лаборатории молекулярных и клеточных биотехнологий на базе регионального университета имени К. Жубанова.
В дальнейшем в рамках Академического и исследовательского центра при университете планируется открытие еще трех современных лабораторий, ориентированных на прикладные исследования в сфере экологии, агротехнологий и цифровых решений.
"Мы поддержим создание современных лабораторий при вузах, где будут работать молодые исследователи. Эти площадки должны стать не просто учебными, а производственными центрами, где рождаются технологии для предприятий региона", - добавил аким.
По словам директора департамента по коммерциализации и стартапам при университете имени К. Жубанова Нурбека Дуймуханова, сегодня вуз активно взаимодействует с компаниями региона, предлагая им научные разработки для решения производственных задач.
В ходе встречи обсуждались и вопросы привлечения инвестиций в наукоемкие отрасли. Актюбинская область активно работает над созданием условий для размещения новых высокотехнологичных производств и центров обработки данных. Регион уже реализует ряд инвестиционных проектов в сфере промышленности, энергетики и цифровизации.
Аким области поручил профильным управлениям проработать механизмы поддержки молодых исследователей от предоставления грантов до организации стажировок на предприятиях. Также планируется расширить сеть технопарков и бизнес-инкубаторов для молодежных стартапов.
"Главная задача, чтобы молодежь видела перспективу в науке, чтобы молодые ученые были уверены, что их идеи нужны региону. Мы будем и дальше формировать условия, где каждая инновация может быть реализована здесь, в Актобе", - резюмировал Асхат Шахаров.
