В Актобе поздравили 110-летнюю долгожительницу

С пожеланиями к труженице тыла Жакибай Бисенгалиевой обратился аким области Асхат Шахаров.

Фото: акимат Актюбинской области

В Актюбинской области поздравили с юбилеем труженицу тыла Жакибай Бисенгалиеву, которой исполнилось 110 лет, передает BAQ.KZ.

С теплыми словами к долгожительнице обратился аким региона Асхат Шахаров.

Глава области выразил признательность юбилярше за её вклад в трудовой фронт в годы Великой Отечественной войны и отметил, что её жизнь является примером стойкости и гражданской доблести.

"Ваш жизненный путь - пример для всех нас. В годы Великой Отечественной войны вы самоотверженно трудились в тылу, внесли достойный вклад в развитие страны. Благодаря такому упорному труду вы стали ярким образцом настоящего гражданина. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отмечал: "Честные граждане своим упорным трудом вносят вклад в развитие государства". Ваша судьба - яркое подтверждение этих слов. Вы сумели выдержать все испытания жизни, проявив терпение и стойкость в воспитании детей. Сегодня, окружённая внуками и правнуками, вы по праву носите звание уважаемой матери и бабушки. От имени жителей Актюбинской области желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья", - подчеркнул Асхат Шахаров.

Несмотря на преклонный возраст, Жакибай апа сохраняет бодрость духа, с теплотой вспоминает прошлое и дала своё благословение гостям. Юбилярша пережила тяжёлые годы войны, стойко переносила тяготы тылового труда и не утратила жизненной силы и оптимизма. В разные годы она работала в колхозе Новороссийского района: взвешивала зерно, трудилась трактористкой, библиотекарем и дояркой.

Её супруг, Габит Бисенгалиев, вернулся с фронта инвалидом первой группы и ушёл из жизни в 1993 году. Вместе супруги вырастили троих детей. Сегодня юбилярша окружена заботой семьи - у неё трое внуков и семеро правнуков.

"Мне 19 лет. Я правнук, с детства аже воспитывала и баловала меня. Сейчас мы живём вместе. Всем друзьям я с гордостью рассказываю, что моей бабушке 110 лет. Учусь в Турции, но всегда спешу вернуться домой - к родным и к своей бабушке", - рассказал Касымхан Бисенгали.

