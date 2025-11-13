В Актобе спасатели извлекли ногу девушки из решетки водоотвода
Нога девушки провалилась между металлическими прутьями решетки и оказалась зажата.
Сегодня, 04:18
82Фото: Pixabay.com
В Актобе спасатели оказали помощь молодой девушке, нога которой застряла в решетке водоотводной системы на тротуаре по улице Абулхаир хана, передаёт BAQ.KZ.
Инцидент произошёл во время вечерней прогулки. Нога девушки 2001 года рождения провалилась между металлическими прутьями решетки и оказалась зажата.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники специализированного отряда ДЧС. С помощью гидравлического инструмента они аккуратно разрезали металлические элементы конструкции и освободили пострадавшую, не допустив серьезных травм.
После спасения девушку передали врачам скорой помощи для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи.
