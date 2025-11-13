В Актобе спасатели оказали помощь молодой девушке, нога которой застряла в решетке водоотводной системы на тротуаре по улице Абулхаир хана, передаёт BAQ.KZ.

Инцидент произошёл во время вечерней прогулки. Нога девушки 2001 года рождения провалилась между металлическими прутьями решетки и оказалась зажата.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники специализированного отряда ДЧС. С помощью гидравлического инструмента они аккуратно разрезали металлические элементы конструкции и освободили пострадавшую, не допустив серьезных травм.

После спасения девушку передали врачам скорой помощи для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи.