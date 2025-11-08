В Актобе продолжается строительство нового детского сада для детей с особыми образовательными потребностями. Объект возводится за счёт активов, возвращённых государству в рамках исполнения закона "О возвращении государству незаконно приобретённых активов", передаёт BAQ.KZ.

Детский сад рассчитан на 300 мест, а завершение строительства запланировано на 2026 год. Общая стоимость проекта составляет 7,4 миллиарда тенге. Новый комплекс станет важным элементом развития инклюзивного образования и обеспечит особенным детям комфортные условия для обучения, развития и социализации.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров ознакомился с ходом работ и отметил, что возведение таких объектов имеет особое значение для региона.

"Строительство современных и адаптированных учреждений создаёт возможности для полноценной интеграции особенных детей в общество. Мы последовательно развиваем инфраструктуру инклюзивного образования в соответствии с поручением Главы государства", — подчеркнул он.

Инженер производственно-технического отдела ТОО "Казстройподряд" Нурсултан Калдымуратов сообщил, что площадь строительной площадки составляет более 20 тысяч квадратных метров, а работы ведутся строго по утверждённому графику.

По его словам, проект отличается уникальной архитектурной концепцией — здание выполнено в форме цветка, состоящего из центральной части и пяти двухэтажных блоков.

Каждый блок соединён с центральным атриумом переходами. В центре разместятся зимний сад и просторный вестибюль. В блоках предусмотрены отделения для разных категорий детей:

с нарушениями опорно-двигательного аппарата,

с нарушениями зрения,

с нарушениями слуха и речи,

с особенностями интеллектуального развития.

Кроме того, в здании будут оборудованы медицинское отделение, изолятор, актовый зал, бассейн, административные помещения и столовая.

Сегодня в Актюбинской области 423 ребёнка с особыми потребностями нуждаются в специализированных дошкольных учреждениях. Недавно в регионе уже начал работу детский сад "Жұлдыз", где обучаются 136 особенных детей. Новый проект станет логическим продолжением работы по расширению сети инклюзивных образовательных учреждений в области.