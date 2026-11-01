В Актобе строят новый стадион на 35 тысяч зрителей
Проект рассчитан на три этапа. На первой стадии строительства уже выполнено 55–60% работ.
1 Ноября 2026, 16:35
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1 Ноября 2026, 16:351 Ноября 2026, 16:35
250Фото: Pixabay.com
В Актобе продолжается строительство нового стадиона вместимостью 35 тысяч зрителей. Необходимость в современной арене связана с высоким интересом болельщиков к футбольным матчам.
Нынешний стадион города вмещает более 12 тысяч человек, однако спрос на отдельные матчи достигает 50–55 тысяч зрителей.
Площадь территории нового спортивного объекта составляет 25 гектаров. На первый этап строительства предусмотрено 6,5 млрд тенге. Проект также предусматривает гибридное газонное покрытие и систему подогрева футбольного поля.
Строительство разделено на три этапа. На сегодняшний день готовность первой стадии оценивается в 55–60%.
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