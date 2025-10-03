В Актобе продолжается громкое судебное разбирательство по делу 49-летней Сулушаш Казбаевой, обвиняемой в масштабном мошенничестве. На скамье подсудимых оказалась самопровозглашённая "целительница", из-за действий которой пострадали 136 человек, а общий ущерб составил 579 миллионов тенге, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Kazinform.

На заседании № 2 городского суда прокурор Гульназым Алиева в ходе прений сторон потребовала назначить Казбаевой наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

По данным следствия, Казбаева убеждала обратившихся к ней людей оформлять крупные кредиты под различными предлогами — от строительства мечети и банкетного зала до лечения дочери за границей и открытия частной клиники. Полученные средства она обещала вернуть, однако деньги исчезли, а пострадавшие до сих пор выплачивают долги. Суммы займов варьировались от 1 до 24 миллионов тенге.

Несмотря на многочисленные показания потерпевших, сама подсудимая свою вину не признаёт. Она утверждает, что все средства ей передавались добровольно и кредиты не оформлялись мошенническим способом. Однако за всё время судебного процесса женщина так и не объяснила, куда делись почти 579 миллионов тенге, и отказалась отвечать на вопросы о тратах.

Изначально в деле числилось 90 потерпевших, но по мере расследования их количество выросло до 136. Казбаевой предъявлено обвинение по статье УК РК "Мошенничество".

Отметим, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления в Жамбылской области, где обманным путём оформляла кредиты на чужие данные через мобильные приложения.