В Актобе на мосту на пересечении улиц А. Молдагуловой и Тургенева вечером 5 декабря произошло ДТП с участием трёх автомобилей, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, водитель Lexus столкнулся с Subaru, после чего вторую машину отбросило, и она врезалась в двигавшийся в попутном направлении Chevrolet Cobalt.

В результате аварии водитель и пассажир Subaru скончались на месте от полученных травм. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.