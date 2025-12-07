В Актобе тройное ДТП на мосту привело к гибели двух человек
На городском мосту столкнулись три автомобиля.
Сегодня, 08:30
В Актобе на мосту на пересечении улиц А. Молдагуловой и Тургенева вечером 5 декабря произошло ДТП с участием трёх автомобилей, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, водитель Lexus столкнулся с Subaru, после чего вторую машину отбросило, и она врезалась в двигавшийся в попутном направлении Chevrolet Cobalt.
В результате аварии водитель и пассажир Subaru скончались на месте от полученных травм. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
