  • 7 Декабря, 10:03

В Актобе тройное ДТП на мосту привело к гибели двух человек

На городском мосту столкнулись три автомобиля.

Сегодня, 08:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актобе тройное ДТП на мосту привело к гибели двух человек Сегодня, 08:30
Сегодня, 08:30
149

В Актобе на мосту на пересечении улиц А. Молдагуловой и Тургенева вечером 5 декабря произошло ДТП с участием трёх автомобилей, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, водитель Lexus столкнулся с Subaru, после чего вторую машину отбросило, и она врезалась в двигавшийся в попутном направлении Chevrolet Cobalt.

В результате аварии водитель и пассажир Subaru скончались на месте от полученных травм. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Самое читаемое

Наверх