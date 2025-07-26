В Актобе водитель авто сбил ребёнка: полиция проводит проверку
Мальчик переходил дорогу в неустановленном месте
Сегодня, 21:15
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Сегодня, 21:15Сегодня, 21:15
118Фото: pixabay
В Актобе произошёл наезд на несовершеннолетнего мальчика. По предварительным данным, ребёнок переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль, передает BAQ.KZ.
По данным ДП Актобе, ДТП произошло на пересечении улиц Тәуелсіздік и М. Шокая. Ребёнка с травмами госпитализировали, его состояние уточняется. В социальных сетях появилось видео с места происшествия.
В департаменте полиции Актобе сообщили, что проводится проверка по факту ДТП.
"В настоящее время назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.