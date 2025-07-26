В Актобе произошёл наезд на несовершеннолетнего мальчика. По предварительным данным, ребёнок переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль, передает BAQ.KZ.

По данным ДП Актобе, ДТП произошло на пересечении улиц Тәуелсіздік и М. Шокая. Ребёнка с травмами госпитализировали, его состояние уточняется. В социальных сетях появилось видео с места происшествия.

В департаменте полиции Актобе сообщили, что проводится проверка по факту ДТП.