В Актобе сотрудники МЧС эвакуировали восемь человек из подъезда жилого дома, где произошёл пожар, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Возгорание произошло в районе Алматы по улице Сейфуллина. Спасатели при помощи специальных колпаков вывели из зоны задымления троих человек, среди которых двое детей. Ещё пятерых жителей удалось эвакуировать.