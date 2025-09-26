В Актобе восемь человек спасли при пожаре
Среди спасённых - двое маленьких детей.
Сегодня, 06:13
47Фото: istockphoto
В Актобе сотрудники МЧС эвакуировали восемь человек из подъезда жилого дома, где произошёл пожар, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Возгорание произошло в районе Алматы по улице Сейфуллина. Спасатели при помощи специальных колпаков вывели из зоны задымления троих человек, среди которых двое детей. Ещё пятерых жителей удалось эвакуировать.
"Пожар был ликвидирован на малой площади без последующего распространения огня. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС РК.
