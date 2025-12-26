В Актобе сотрудники патрульной полиции выявили факт использования подложных государственных регистрационных номеров и автомобиль-двойник, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации правоохранительных органов, в городе Актобе была остановлена автомашина марки Infiniti с иностранным регистрационным учетом. В ходе проверки в багажнике транспортного средства обнаружен второй государственный регистрационный номер соседнего государства. Установлено, что водитель с целью уклонения от фиксации нарушений камерами видеонаблюдения менял регистрационные номера.

Анализ записей камер видеонаблюдения показал, что на двух комплектах номеров зафиксировано 26 нарушений правил дорожного движения. Общая сумма штрафов по ним превышает 700 тысяч тенге. Дополнительная проверка по базам данных выявила наличие второго автомобиля Infiniti, зарегистрированного на территории Республики Казахстан, при этом оба транспортных средства имеют одинаковые VIN-коды.

Обе автомашины водворены на территорию отдела полиции. По данному факту проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.