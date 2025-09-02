В Актобе женщина оштрафована за плевок в врача
Суд признал виновной женщину, плюнувшую в детского врача.
Сегодня, 18:09
82Фото: pixabay.com
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Актобе признал местную жительницу виновной в воспрепятствовании законной деятельности медицинского работника, передает BAQ.KZ.
По материалам дела, женщина, находясь в городской поликлинике №3, проявила неуважение к детскому врачу-офтальмологу и плюнула в её сторону при исполнении должностных обязанностей.
Санкция статьи предусматривает штраф до 30 МРП или административный арест до 10 суток.
Суд назначил нарушительнице штраф в размере 117 960 тенге. В судебном заседании жительница Актобе не признала вину.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
