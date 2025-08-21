Суд №2 города Актобе признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супруги, повлекшем по неосторожности её смерть. Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, передает BAQ.KZ.

Следствием и судом установлено, что мужчина нанёс жене несколько ударов по голове, после чего её состояние резко ухудшилось. Женщина перестала вставать с постели, но вовремя медицинскую помощь не получила. При первом вызове скорой помощи она отказалась от госпитализации. Спустя время её всё же доставили в больницу, где в реанимации потерпевшая скончалась.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием, вызвавшая отёк мозга. Эксперты подтвердили, что повреждения могли быть нанесены одним ударом достаточной силы и не могли возникнуть в результате падения или быть причинены самой пострадавшей.

Также установлено, что месяцем ранее подсудимый уже применял насилие к супруге, нанеся ей несколько ударов. Однако женщина тогда в больницу не обратилась.

Прокурор просил назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы, но суд, исследовав все материалы дела и заключения экспертиз, квалифицировал действия мужчины по ч.3 ст.106 УК РК и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Смягчающих и отягчающих обстоятельств не установлено.

Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес руководителя Актюбинского областного управления здравоохранения с требованием устранить недостатки в работе скорой помощи и не допускать подобных случаев.

Приговор не вступил в законную силу.