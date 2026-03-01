Аким области Асхат Шахаров осмотрел ход берегоукрепительных работ вдоль реки Песчанка в жилом массиве «Каргалы», передает BAQ.KZ.

В рамках подготовки к паводку на 800 метрах реки Песчанка расширили и углубили русло, очистили его от сухих деревьев и укрепили берега. Стоимость работ составила 26,3 млн тенге.

Аким города Азамат Бекет сообщил, что организован массовый вывоз снега с территории города, включая районы Москва, ГМЗ, Малышка, Шанхай, Курмыш и старую часть города. С ноября на специализированный полигон вывезено 364 тысячи кубометров снега.

Также ведется очистка арыков и каналов от снега и льда. В городе приведена в порядок система отвода талых и дождевых вод протяженностью 61,6 км, включая 55 км открытых арыков и 6,6 км закрытых сетей. Все 45 дренажно-накопительных колодцев и 5 насосных станций находятся в рабочем состоянии.

На реализацию противопаводковых мероприятий из местного бюджета предусмотрено 639 млн тенге, из которых более половины направлено на проведение противопаводковых работ, а остальная часть — на годовую откачку талых и дождевых вод.

В текущем году планируется задействовать 120 ассенизаторских машин, две передвижные насосные станции, мотопомпы и специализированную технику. Заготовлено 10 тысяч кубометров инертных материалов и 15 тысяч мешков.

По результатам конкурса подрядчиком для проведения ледовзрывных работ стала компания QazTechEngineeringGroup. Работы пройдут на двух участках на реке Илек.

Подготовка к паводковому периоду продолжается и находится на постоянном контроле руководства региона.