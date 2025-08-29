Трагедия произошла в Алгинском районе Актюбинской области, на реке Танаберген, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Диапазон".

В запрещённом для купания месте, начал тонуть 15-летний подросток. На помощь ему бросился 32-летний мужчина, однако спасти юношу не удалось - оба утонули.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарного поста, акимата и отдела по чрезвычайным ситуациям района. К поисково-спасательной операции были привлечены водолазы. Тела погибших обнаружили в семи метрах от берега, на глубине около трёх метров, уточнили в пресс-службе ДЧС.