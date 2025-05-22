В августе 2025 года в Актюбинской области заработает новый завод по переработке шерсти и кожи, передает BAQ.KZ. Это первый подобный проект в регионе с мощностью переработки до 2,5 тысяч тонн сырья в год.

Общая стоимость инвестиций составила 6 миллиардов тенге. Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханұлы на брифинге в СЦК, строительство завершено, сейчас ведутся монтажные работы оборудования.

"Полный запуск запланирован на август. Мы ожидаем, что завод станет драйвером развития отрасли в регионе", - отметил он.

Также Минсельхоз готовит расширение механизмов господдержки для предприятий глубокой переработки шерсти и кожи. Ведомство разрабатывает новые меры субсидирования, которые помогут привлечь инвесторов и дать импульс для модернизации производства.

Ранее сообщалось, что итальянские инвесторы построят завод кормовых дрожжей в СКО.