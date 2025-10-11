В селе Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области состоялось торжественное открытие новой врачебной амбулатории, построенной за счет возвращенных органами прокуратуры незаконно выведенных активов, передаёт BAQ.KZ.

По информации генеральной прокуратуры страны, новый медицинский объект позволит жителям села получать первичную медико-санитарную помощь на месте, без необходимости ездить в областной центр.

Кроме того, еще в десяти отдаленных населенных пунктах области ведется строительство аналогичных медицинских учреждений.

Завершить все объекты планируется до конца текущего года.

Реализация данных проектов — это конкретные шаги к улучшению качества жизни граждан и укреплению социальной инфраструктуры региона.