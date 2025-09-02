Шесть новых школ открыли свои двери для учеников в рамках национального проекта "Келешек мектептері", среди них — долгожданное образовательное учреждение в селе Котибар батыра Мугалжарского района, передает BAQ.KZ.

Особое внимание — крупной и современной школе на 2000 мест в микрорайоне "Алтын Орда" и учебному заведению на 300 мест в жилом массиве "Саяжай-1", построенным по инициативе Главы государства. Эти школы — не просто здания, а целые образовательные комплексы нового формата, где продумано всё — от STEM-лабораторий и кабинетов робототехники до просторных спортзалов и библиотек с фондом в 20 тысяч книг.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров, посетив новые объекты, выразил уверенность, что именно такие школы формируют конкурентоспособных выпускников:

"Поздравляю всех с началом нового учебного года и открытием новой школы. По поручению Президента построено это просторное учебное заведение. Программа называется "Келешек мектептері". Я осмотрел все кабинеты и оборудование. Новые учебные материалы, удобные классы, современное оснащение – всё это для того, чтобы дети были конкурентоспособными. Выпускники этой школы выйдут готовыми специалистами. Учителя прошли отбор. Теперь родителям нужно вместе с педагогами работать над успехом детей", – отметил он.

Новая школа в "Саяжай-1" также стала важным событием для местных жителей. В этом году её порог впервые переступили 503 ученика, обучением которых займутся 40 квалифицированных педагогов. Родители не скрывали радости:

"Теперь нашим детям не нужно ездить далеко, чтобы учиться", — поделились они.

Житель города Естай Жайлыбай добавил:

"Несколько лет назад мы просили построить школу в этом районе. Когда услышали, что она будет возведена в рамках национального проекта "Келешек мектептері", очень обрадовались. Сегодня видим результат. Школа – это не только место получения знаний, но и духовный центр. Мы всегда будем поддерживать такие инициативы".

Среди учителей, пополнивших педагогическую команду, — и молодые кадры. Али Кулбарак, начинающий преподаватель физкультуры, признался:

"Я учитель физической культуры. Окончил Актюбинский региональный университет имени Кудайбергена Жубанова и устроился на работу. Рад, что моя первая трудовая деятельность началась именно в такой новой и современной школе. При поддержке Президента в регионе реализуется ряд проектов. Для молодежи создаются огромные возможности".

В этом году в школы области пошли около 190 тысяч детей — на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Прирост учеников связан с рождаемостью и внутренней миграцией. Только в этом учебном году за парты впервые сели более 19 тысяч первоклассников. Аким подчеркнул важность развития образовательной инфраструктуры:

"В прошлом учебном году школы окончили 10 451 выпускник, а в новом учебном году впервые за парты сели более 19 тысяч первоклассников. Поэтому мы обязаны развивать образовательную инфраструктуру и создавать все условия для получения качественных знаний. Так, за последние два года введено в эксплуатацию 20 новых школ на 8040 мест. До конца года завершится строительство еще 20 школ. В рамках национального проекта "Келешек мектептері" запланировано строительство 14 школ, две из них уже сданы весной, пять – к Дню знаний. До конца года строительство еще семи школ будет завершено. Кроме того, проводится модернизация действующих школ. В семи школах уже проведены масштабные работы по реновации. К новому учебному году обновлены 56 сельских школ. Образованное поколение – это будущее страны. Пусть новый учебный год будет успешным для учителей и плодотворным для учеников", – отметил Асхат Шахаров.

Всего в рамках национального проекта в регионе до конца 2025 года будет построено 14 новых школ. Семь из них — уже готовы принять учеников.