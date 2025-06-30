В ночь с 30 июня на 1 июля в Актюбинской области введут временное ограничение движения на участке республиканской автодороги, передает BAQ.KZ.

30 июня 2025 года в Актюбинской области на участке 1135–1136 км автомобильной дороги KAZ06 "Граница РФ (п/п Жайсан) – Мартук – Актобе (с северным обходом) – Карабутак – Кызылорда – Шымкент (с северным обходом) – Тараз (с обходом) – Кордай – Алматы – Хоргос – гр. КНР (п/п Нур Жолы)" будут проводиться работы по текущему ремонту дорожного покрытия.



В связи с этим с 23:00 часов 30 июня 2025 года до 06:00 часов 1 июля 2025 года будет введено временное ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги с 965 км (село Карабутак) до 1153 км (перекресток Иргиз).





На участке 1135–1136 км для легковых автомобилей будет организовано реверсивное движение.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и строго соблюдать временные ограничения для обеспечения безопасности и бесперебойного хода ремонтных работ.