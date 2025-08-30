В Мугалжарском районе Актюбинской области полицейские пресекли незаконное выращивание наркотических растений, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz. Плантация была обнаружена в частном доме 26-летнего жителя города Кандыагаш в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

При обыске сотрудники полиции нашли оборудованную потайную комнату, специально подготовленную для культивирования запрещённых растений. Помещение было оснащено системой вентиляции, освещения и ухода за посадками. Изъято около 610 граммов марихуаны в горшках и ещё 419 граммов уже высушенного наркотика.

Кроме того, у хозяина дома обнаружили газовый револьвер и обрез охотничьего ружья. Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. По делу ведутся следственные действия.