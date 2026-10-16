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В Актюбинской области после реконструкции открыли железнодорожный вокзал

16 Октября 2026, 10:11
АВТОР
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16 Октября 2026, 10:11
16 Октября 2026, 10:11
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В селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области после реконструкции торжественно открыли железнодорожный вокзал. Модернизация проводится в рамках поэтапного обновления вокзальной инфраструктуры Казахстана.

Стоимость проекта превысила 356 млн тенге. В здании площадью 207,73 кв. м оборудовали зал ожидания на 25 мест, благоустроили привокзальную территорию и удлинили перрон на 150 метров.

Железнодорожная станция Карауылкелды работает с 1945 года и играет важную роль в транспортной системе района. Ежедневно через неё проходят 20 пар грузовых и 6 пар пассажирских поездов.

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