В Актюбинской области после реконструкции открыли железнодорожный вокзал
16 Октября 2026, 10:11
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16 Октября 2026, 10:1116 Октября 2026, 10:11
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В селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области после реконструкции торжественно открыли железнодорожный вокзал. Модернизация проводится в рамках поэтапного обновления вокзальной инфраструктуры Казахстана.
Стоимость проекта превысила 356 млн тенге. В здании площадью 207,73 кв. м оборудовали зал ожидания на 25 мест, благоустроили привокзальную территорию и удлинили перрон на 150 метров.
Железнодорожная станция Карауылкелды работает с 1945 года и играет важную роль в транспортной системе района. Ежедневно через неё проходят 20 пар грузовых и 6 пар пассажирских поездов.
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