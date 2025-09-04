В Актюбинской области потушили степной пожар на площади 550 гектаров
Благодаря слаженной работе служб удалось не допустить жертв и угрозы селам.
Сегодня, 07:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:12Сегодня, 07:12
98Фото: МЧС РК
В Айтекебийском районе Актюбинской области произошёл крупный степной пожар: огонь охватил около 550 гектаров сухой растительности, передает BAQ.KZ. Возгорание вспыхнуло в 20 км от села Сулуколь.
По данным ДЧС, тушение осложняли сильный ветер и высокая температура, однако благодаря оперативным действиям спасателей и местных служб пламя удалось локализовать и полностью ликвидировать. В борьбе с пожаром участвовали 75 человек и 14 единиц техники, включая подразделения МЧС, добровольные формирования "Ауыл құтқарушылары", сотрудников акимата и лесного хозяйства.
Жертв и пострадавших нет, угрозы населённым пунктам удалось избежать.
Самое читаемое
- Казахстанские братья покорили шахматный Олимп в ОАЭ
- Сиамские близнецы Эбби и Бриттани стали мамами — СМИ
- В Караганде вспыхнул пожар в лицее-интернате
- В Семее студент юрфака приговорён к пожизненному заключению за преступления против малолетних
- Казахстан и Китай построят солнечную электростанцию на 300 МВт в Туркестанской области