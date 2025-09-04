В Айтекебийском районе Актюбинской области произошёл крупный степной пожар: огонь охватил около 550 гектаров сухой растительности, передает BAQ.KZ. Возгорание вспыхнуло в 20 км от села Сулуколь.

По данным ДЧС, тушение осложняли сильный ветер и высокая температура, однако благодаря оперативным действиям спасателей и местных служб пламя удалось локализовать и полностью ликвидировать. В борьбе с пожаром участвовали 75 человек и 14 единиц техники, включая подразделения МЧС, добровольные формирования "Ауыл құтқарушылары", сотрудников акимата и лесного хозяйства.

Жертв и пострадавших нет, угрозы населённым пунктам удалось избежать.