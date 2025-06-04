В Актюбинской области стартовало строительство специализированного детского сада на 300 мест, предназначенного для детей с особыми образовательными потребностями, передает BAQ.KZ. Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2026 году. Как сообщает акимат региона, проект реализуется по поручению Главы государства и финансируется за счет средств, возвращённых в государственную казну в рамках исполнения Закона "О возврате государству незаконно приобретённых активов". Общая стоимость строительства составляет около 8 миллиардов тенге.

Новый детский сад станет значимым шагом в развитии инклюзивного образования и социальной инфраструктуры региона. Архитектура здания представляет собой инновационное решение: на площади более 20 тысяч квадратных метров расположатся шесть блоков, объединённых центральным атриумом в форме цветка. В центральной части комплекса разместятся зимний сад, вестибюль и залы для мероприятий.

Каждый из корпусов будет адаптирован под нужды конкретной категории детей:

корпус №1 - для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата,

корпус №2 - с нарушениями зрения,

корпус №3 - с нарушениями слуха и речи,

корпус №4 - для детей с особенностями интеллектуального развития.

В корпусе №5 разместятся медицинские кабинеты, изолятор, актовый зал, бассейн, столовая и административные помещения. В шестом блоке расположится просторный атриум с естественным освещением и зимней оранжереей.

Проект обещает стать образцом современных подходов к обучению и реабилитации детей с особыми потребностями, создавая условия не только для их образования, но и полноценного участия в жизни общества.