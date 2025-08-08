Полицейские Актюбинской области разоблачили крупную аферу, в результате которой трое дорогостоящих автомобилей премиум-класса оказались в руках мошенников, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД РК, злоумышленники, выдавая себя за представителей логистической компании, предлагали услуги по транспортировке машин из Костаная в Актобе. Однако вместо доставки они похитили автомобили, нанеся ущерб на сумму более 50 миллионов тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны четверо подозреваемых - все местные жители. Двое из них ранее уже имели судимости. При обысках сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства. Похищенные автомобили возвращены владельцу.