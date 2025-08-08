  • 8 Августа, 01:28

В Актюбинской области раскрыта схема хищения дорогих автомобилей

Задержаны четверо подозреваемых.

Сегодня, 00:40
АВТОР
Фото: polisia.kz

Полицейские Актюбинской области разоблачили крупную аферу, в результате которой трое дорогостоящих автомобилей премиум-класса оказались в руках мошенников, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД РК, злоумышленники, выдавая себя за представителей логистической компании, предлагали услуги по транспортировке машин из Костаная в Актобе. Однако вместо доставки они похитили автомобили, нанеся ущерб на сумму более 50 миллионов тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны четверо подозреваемых - все местные жители. Двое из них ранее уже имели судимости. При обысках сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства. Похищенные автомобили возвращены владельцу.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении.

