Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области при координации прокуратуры расследует уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой, занимавшейся незаконной деятельностью в сфере оборота цифровых активов и легализацией преступных доходов, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, организатор без обязательной регистрации и лицензии выстроил схему получения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами. В группу входили участники с четким распределением ролей: они подыскивали дропперов, оформляли на них банковские карты и аккаунты на криптовалютных биржах, проводили финансовые операции и обеспечивали обналичивание средств.

Деньги, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, переводились на их криптокошельки на бирже ATAIX. Для придания законности происхождению средств оформлялись фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, после чего средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки на бирже OKX.

Для вывода средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который деньги переводились в иностранную валюту.

По версии следствия, общий объем операций превысил 3,5 млрд тенге. В ходе обысков изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты и криптоактивы на сумму 25 463 USDT.

Пятеро подозреваемых помещены под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.