В Актюбинской области школьница родила ребенка — подозреваемый арестован
Сегодня, 17:35
В Актюбинской области ученица девятого класса стала матерью. Как сообщили в Департаменте полиции региона, по данному факту возбуждено уголовное дело, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, личность предполагаемого отца установлена, он арестован.
"В настоящее время ведется досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению правонарушения", — сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.
Полиция проводит комплекс следственных и процессуальных мероприятий.
Ход расследования находится на контроле руководства департамента.
