В Актюбинской области водитель грузовика насмерть сбил 13-летнего подростка
По данному факту начато досудебное расследование.
Сегодня, 22:15
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Сегодня, 22:15Сегодня, 22:15
116Фото: BAQ.KZ
В городе Кандыагаш Актюбинской области водитель грузовика сбил насмерть подростка, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Диапазон".
Как сообщили в департаменте полиции региона, около 15:30 на улице Сейфуллина водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигаясь задним ходом, совершил наезд на несовершеннолетнего.
Пострадавшим оказался 13-летний подросток, передвигавшийся на велосипеде. От полученных травм он скончался на месте до прибытия медиков.
По данному факту начато досудебное расследование по статье, связанной с нарушением правил дорожного движения, повлекшим смерть человека. Назначены необходимые экспертизы, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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