В городе Кандыагаш Актюбинской области водитель грузовика сбил насмерть подростка, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Диапазон".

Как сообщили в департаменте полиции региона, около 15:30 на улице Сейфуллина водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигаясь задним ходом, совершил наезд на несовершеннолетнего.

Пострадавшим оказался 13-летний подросток, передвигавшийся на велосипеде. От полученных травм он скончался на месте до прибытия медиков.

По данному факту начато досудебное расследование по статье, связанной с нарушением правил дорожного движения, повлекшим смерть человека. Назначены необходимые экспертизы, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.