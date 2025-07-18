Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области совместно с Пограничной службой пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии запрещённой продукции, передает BAQ.KZ.

На пограничном пункте пропуска "Жайсан-автомобильный" были задержаны два грузовых транспортных средства, следовавших из Российской Федерации. В ходе осмотра было обнаружено: 13 тысяч электронных систем потребления, 2 тысячи единиц жидкости для вейпов, 14 тысяч единиц некурительных табачных изделий.

По данному факту суд признал виновными двух граждан. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев. Также конфискованы транспортные средства, на которых перевозился запрещённый груз.

Их общая стоимость составила 26 миллионов тенге.