В Актюбинской области задержали крупную партию вейпов на границе с РФ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области совместно с Пограничной службой пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии запрещённой продукции, передает BAQ.KZ.
На пограничном пункте пропуска "Жайсан-автомобильный" были задержаны два грузовых транспортных средства, следовавших из Российской Федерации. В ходе осмотра было обнаружено: 13 тысяч электронных систем потребления, 2 тысячи единиц жидкости для вейпов, 14 тысяч единиц некурительных табачных изделий.
По данному факту суд признал виновными двух граждан. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев. Также конфискованы транспортные средства, на которых перевозился запрещённый груз.
Их общая стоимость составила 26 миллионов тенге.
Самое читаемое
- Привязал к лошади и волок по степи? В Жетысу расследуют зверское убийство женщины
- "Капец": потерпевшая высказалась после допроса на суде с Перизат Кайрат
- ОСИ, НСУ и новые штрафы: жильцов многоквартирных домов в Казахстане ждут изменения
- Игла в детской зоне: ребенок укололся в ресторане в Астане
- "Дышать нечем": в Департаменте экологии прокомментировали загрязнение воздуха в Актау