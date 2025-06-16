В городе Алатау выявлены серьёзные нарушения при проведении строительных работ: подрядная организация приступила к бурению скважины без проектной документации, без прохождения экспертизы и без уведомления уполномоченных органов, передает BAQ.KZ. Работы приостановлены по распоряжению акима Алматинской области Марата Султангазиева.

"Факты нарушений требуют системного реагирования. Все работы должны вестись строго в рамках законодательства с соблюдением норм безопасности и экологических требований", - подчеркнул глава региона.

Проверка показала, что строительные работы велись без авторского и технического надзора. На месте был зафиксирован самопроизвольный излив воды из скважины, что вызвало частичный обвал её устья. При этом план устранения последствий отсутствовал.

Аким поручил незамедлительно приостановить все работы до устранения нарушений и получения всех необходимых разрешений. Городскому акимату и профильным службам поручено в кратчайшие сроки разработать план ликвидации последствий и обеспечить его реализацию.

Контроль за устранением течи поручен РГП "БАБИ", а экологическую оценку и мониторинг - Департаменту экологии. Кроме того, Департамент по ЧС будет обеспечивать постоянный надзор за ситуацией на объекте, чтобы избежать новых рисков. Органы прокуратуры и полиции проанализируют правовую сторону происшествия и усилят контроль за соблюдением законодательства в строительной сфере.

Подрядчику уже выдано официальное предписание с жёсткими сроками устранения нарушений. Ежедневная отчётность о проделанной работе будет направляться в акимат города Алатау.