В Иле-Алатауском национальном парке внедряется автоматизированная система контроля на контрольно-пропускных пунктах. Новшество уже действует в популярных среди алматинцев ущельях Алмарасан и Аюсай, куда особенно в выходные устремляется поток автомобилей, передает BAQ.KZ.

Система разработана для того, чтобы сократить очереди и снизить нагрузку на въездных зонах.

Теперь водителям достаточно заранее оплатить проезд онлайн и проехать без задержек — шлагбаум откроется автоматически после считывания госномера.

Оплата осуществляется через QR-код, что делает процесс простым и прозрачным. Помимо удобства для туристов, внедрение системы способствует улучшению экологического контроля и регулированию транспортного потока.

Автоматизированные КПП уже установлены также в ущельях Каскелен, Бутаковка и Турген. В ближайшее время они появятся в районе озера Есик и ущелья Аксай.

В администрации нацпарка подчёркивают, что новые технологии помогут не только разгрузить въезды, но и сохранить природу Иле-Алатау от избыточного давления со стороны транспорта.