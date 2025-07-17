В Алмарасан и Аюсай теперь можно проехать без нервов и пробок
Внедряются новые технологии.
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В Иле-Алатауском национальном парке внедряется автоматизированная система контроля на контрольно-пропускных пунктах. Новшество уже действует в популярных среди алматинцев ущельях Алмарасан и Аюсай, куда особенно в выходные устремляется поток автомобилей, передает BAQ.KZ.
Система разработана для того, чтобы сократить очереди и снизить нагрузку на въездных зонах.
Теперь водителям достаточно заранее оплатить проезд онлайн и проехать без задержек — шлагбаум откроется автоматически после считывания госномера.
Оплата осуществляется через QR-код, что делает процесс простым и прозрачным. Помимо удобства для туристов, внедрение системы способствует улучшению экологического контроля и регулированию транспортного потока.
Автоматизированные КПП уже установлены также в ущельях Каскелен, Бутаковка и Турген. В ближайшее время они появятся в районе озера Есик и ущелья Аксай.
В администрации нацпарка подчёркивают, что новые технологии помогут не только разгрузить въезды, но и сохранить природу Иле-Алатау от избыточного давления со стороны транспорта.
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