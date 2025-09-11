С 15 сентября 2025 года в международном аэропорту Алматы вступают в силу важные изменения: регистрация на все внутренние рейсы авиакомпании Air Astana будет проводиться исключительно в Терминале Т2, передает BAQ.KZ.

Это связано с началом реконструкции здания внутренних вылетов — Терминала Т1. Изменения вступят в силу с 12:00 и продлятся до завершения ремонтных работ.

Пассажирам, следующим внутренними направлениями, необходимо пройти регистрацию на стойках с 14-й по 25-ю в Терминале Т2. После регистрации все пассажиры должны будут перейти обратно в Терминал Т1, где проводится предполетный досмотр и посадка на рейс. Онлайн-регистрация также продолжает работать: она открывается за 36 часов и закрывается за 60 минут до вылета. Те, кто регистрировался онлайн и летит с багажом, смогут сдать его на стойках 14 и 15. Если багажа нет — можно сразу пройти досмотр и направиться к выходу на посадку.

Air Astana установила дополнительные киоски самообслуживания в Терминале Т2 для удобства пассажиров и рекомендует прибывать в аэропорт заранее, чтобы спокойно пройти все процедуры и не опоздать на рейс. Регистрация на международные рейсы при этом остаётся без изменений.