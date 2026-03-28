В Алматинском зоопарке пополнение — у пары амурских тигров Бентли и Ярги родились трое тигрят. Все детёныши — самцы, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в зоопарке, малыши появились на свет 11 января. Первые месяцы они находились вместе с матерью в закрытом помещении и не показывались посетителям.

Сейчас тигрятам уже около 2,5 месяца. По словам специалистов, они чувствуют себя хорошо: продолжают питаться молоком матери, но уже начинают пробовать мясо.

Недавно маленькие хищники впервые вышли в большой вольер, где начали исследовать окружающую среду. Теперь посетители зоопарка могут увидеть новое семейство амурских тигров.