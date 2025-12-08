В Алматинской и соседних областях ограничено движение из-за непогоды
С 8 декабря 2025 года в 22:00 на участке автодороги "Астана – Караганды – Алматы" в Алматинской области (км 2295–2436, участок с.Каншенгел – с.Аксай) введено ограничение движения для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол". Ориентировочное время открытия дороги — 9 декабря в 08:00.
Кроме того, с 21:30 того же дня ограничения введены для грузового и общественного транспорта на участках автодороги в Акмолинской (км 30–92, ПВП Жибек Жолы – граница Карагандинской области) и Карагандинской областях (км 92–164, граница Акмолинской области – ПВП Темиртау). Ограничения продлятся ориентировочно до 9 декабря 09:00.
Жителям и водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать изменения в движении. Дополнительную информацию можно получить круглосуточно, позвонив в Колл-центр 1403.
