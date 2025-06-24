На реке Талгарка 10-летний мальчик из Алматы сорвался в воду, и его мать, не раздумывая, бросилась за ним, пытаясь спасти сына, передает BAQ.KZ. со ссылкой на "Седьмой канал". Оба исчезли под водой - мать вскоре нашли мёртвой, а тело ребенка до сих пор не обнаружено.

Как сообщает "Седьмой канал", трагедия произошла буквально за считаные минуты. Женщина, проявив героизм и материнскую самоотверженность, бросилась в холодную бурную реку, но течение оказалось слишком сильным.

Спасатели нашли тело женщины вскоре после происшествия. Поиски мальчика продолжаются: около 70 человек участвуют в операции, задействовано 18 единиц техники. К спасателям присоединились волонтёры и местные жители, прочесывающие русло реки в сторону плотины.