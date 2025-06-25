В Алматинской области может быть найден новый "Золотой человек"
В Алматинской области найдено уникальное захоронение сакской эпохи — возможный второй "Золотой человек".
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В Уйгурском районе Алматинской области археологи обнаружили уникальные золотые украшения сакской эпохи, которые могут указывать на захоронение второго "Золотого человека" — легендарного символа независимости Казахстана. Раскопки велись в кургане Тогызбулак-1, одном из примерно 50 сакских курганов, расположенных в районе Карадала, передает BAQ.KZ.
Как пишет "Седьмой канал", за два месяца археологи Казахского национального университета имени аль-Фараби исследовали шесть курганов и нашли около 30 артефактов: золотые перстни, серьги, женские подвески, ожерелья, пряжки, зубные накладки и украшения в форме рога.
Досбол Байконаков, руководитель археологической экспедиции:
"Есть предположение, что здесь также мог быть захоронен “Золотой человек”. Курганы элитарные, они связаны с представителями власти того времени. Несмотря на то что большинство из них были разграблены ещё в древности, найденные артефакты бесценны и датируются IV–III веками до нашей эры".
Специалисты подчеркивают, что эти находки — важный вклад в изучение истории сакской культуры и древней государственности на территории Казахстана.
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