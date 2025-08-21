В рамках концепции "Закон и Порядок", прокуратурой Жамбылского района при координации прокуратуры области совместно с уполномоченными органами проведены проверочные мероприятия по предупреждению незаконного недропользования, передает BAQ.KZ.

В результате усилий правоохранительных органов было выявлено и пресечено 7 фактов незаконной добычи полезных ископаемых без необходимых разрешений. На одном из участков были обнаружены крупные ямы, размеры которых сопоставимы с малыми озёрами, что свидетельствует о масштабных нарушениях.

По признакам причинения вреда окружающей среде начаты досудебные расследования по статье 334 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Все использованные техники были задержаны и помещены на штрафстоянку.

Прокуратура предупреждает, что за осуществление любых операций по недропользованию без лицензий или разрешительных документов предусмотрены как административные, так и уголовные наказания в соответствии с законодательством Казахстана.