В Талгарском районе Алматинской области ведутся поиски мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве двух пенсионеров. Тела супругов обнаружили в их собственном доме, с признаками насильственной смерти и следами поджога, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК.

По предварительной информации, трагедия произошла ночью, когда пожилая пара спала. 79-летний мужчина получил множественные ножевые ранения, его 76-летняя супруга, по заключению экспертов, умерла от удушья. На телах также выявлены следы побоев и гематомы. Родственники погибших уверены: преступник сначала лишил их жизни, а затем похитил из дома деньги и ювелирные украшения. Чтобы замести следы, он якобы поджёг одну из комнат.

Супруги жили вдвоём и занимались разведением цветов. Их соседка Элина Герасименко рассказала, что подозреваемый - ранее судимый местный житель, который, по словам её матери, был известен кражами, но прежде не проявлял агрессии.

"У нас соседи есть там тоже через пару домов. Что он их обокрал, делал много краж. У меня даже мама говорит, что он всегда воровал. Но никогда не убивал. Это вот первое убийство его. Слышала, что их подожгли, что раздели. Прям сильного дыма не было. Ну, наверное, просто не увидели. Потому что сосед дядя Денис, наверное, быстро потушил, и всё", - говорит соседка Элина Герасименко.

Подозреваемому 38 лет, и, как стало известно, он недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за кражу. Сейчас его местонахождение неизвестно, он объявлен в розыск.

Как сообщили в ДП Алматинской области, по факту убийства двух пожилых жителей Талгарского района возбуждено уголовное дело.