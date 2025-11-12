Сотрудники департамента полиции на транспорте раскрыли кражу крупной партии цветного металла, совершённую на территории Алматинской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 23 сентября 2024 года на станции Жетыген Илийского района. Неизвестные вскрыли грузовой контейнер, следовавший по маршруту Майкудук - Жетыген, и похитили 23 медных листа на сумму свыше 2 миллионов тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские задержали пятерых участников преступной группы. Ими оказались ранее судимые жители Алматинской области и области Жетісу.

Спецоперация прошла при участии бойцов спецподразделения СОБР: троих злоумышленников задержали в Алматы, ещё двоих при попытке скрыться от следствия.

По факту кражи, совершённой группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, проведено досудебное расследование. Суд признал обвиняемых виновными, назначив им наказание в виде лишения и ограничения свободы.