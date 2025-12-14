В Кегенском районе Алматинской области спасатели оказали помощь водителям, оказавшимся в снежном плену на автодороге Кеген–Тюп, передаёт BAQ.KZ.

Инцидент произошёл между селом Каркара и пограничной заставой Кеген, где минивэн съехал в кювет. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые извлекли транспортное средство.

В салоне находились двое граждан Кыргызской Республики. Медицинская помощь им не потребовалась, после оказания помощи они продолжили путь.

В МЧС напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и проявлять особую внимательность при движении по зимним дорогам.