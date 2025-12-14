В Алматинской области спасли граждан Кыргызстана, попавших в снежный плен
Инцидент произошёл между селом Каркара и пограничной заставой Кеген.
Сегодня, 09:02
60Фото: Pixabay.com
В Кегенском районе Алматинской области спасатели оказали помощь водителям, оказавшимся в снежном плену на автодороге Кеген–Тюп, передаёт BAQ.KZ.
Инцидент произошёл между селом Каркара и пограничной заставой Кеген, где минивэн съехал в кювет. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые извлекли транспортное средство.
В салоне находились двое граждан Кыргызской Республики. Медицинская помощь им не потребовалась, после оказания помощи они продолжили путь.
В МЧС напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и проявлять особую внимательность при движении по зимним дорогам.
