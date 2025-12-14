  • 14 Декабря, 09:31

В Алматинской области спасли граждан Кыргызстана, попавших в снежный плен

Инцидент произошёл между селом Каркара и пограничной заставой Кеген.

Сегодня, 09:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 09:02
Сегодня, 09:02
60
Фото: Pixabay.com

В Кегенском районе Алматинской области спасатели оказали помощь водителям, оказавшимся в снежном плену на автодороге Кеген–Тюп, передаёт BAQ.KZ.

Инцидент произошёл между селом Каркара и пограничной заставой Кеген, где минивэн съехал в кювет. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые извлекли транспортное средство.

В салоне находились двое граждан Кыргызской Республики. Медицинская помощь им не потребовалась, после оказания помощи они продолжили путь.

В МЧС напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и проявлять особую внимательность при движении по зимним дорогам.

Самое читаемое

Наверх