Вечером 15 сентября в Алматинской области ограничили движение на участке автодороги республиканского значения "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ", передает BAQ.KZ. С 22:30 движение закрыто на отрезке между мостами Байсерке и Али (29–38 км).

Как сообщили в ведомствах, причиной стало возгорание на прилегающем полигоне. Пожар сопровождается густым задымлением и резким ухудшением видимости, что делает движение транспорта опасным.

Возобновить проезд планируют 16 сентября к 07:00 утра. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.