В Алматинской области временно перекрыли трассу из-за задымления
Причина – пожар на полигоне.
Вчера, 23:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:42Вчера, 23:42
93Фото: inbusiness.kz
Вечером 15 сентября в Алматинской области ограничили движение на участке автодороги республиканского значения "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ", передает BAQ.KZ. С 22:30 движение закрыто на отрезке между мостами Байсерке и Али (29–38 км).
Как сообщили в ведомствах, причиной стало возгорание на прилегающем полигоне. Пожар сопровождается густым задымлением и резким ухудшением видимости, что делает движение транспорта опасным.
Возобновить проезд планируют 16 сентября к 07:00 утра. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Самое читаемое
- Наталья Богданова и Айбек Оралбай принесли стране ещё два "золота" на ЧМ в Ливерпуле
- Ярмарка продукции аграриев из Актюбинской и Кызылординской областей проходит в Астане
- Семь золотых медалей: Токаев поздравил боксёров с "золотым" триумфом на чемпионате мира
- Гружёный самосвал провалился под землю в центре Семея
- Казахстанские боксеры выиграли ещё три золота на чемпионате мира в Ливерпуле