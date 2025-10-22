Природоохранная прокуратура Алматинской области выявила серьезные системные нарушения в сфере эпизоотической безопасности, которые могут иметь масштабные последствия для экологии и здоровья населения региона ,передает BAQ.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

В ходе проверки стало известно, что 46 специальных мест долговременного захоронения трупов сельскохозяйственных животных работают без необходимых экологических разрешений и контроля за состоянием почвы и грунтовых вод.

Эти объекты, находящиеся на балансе местных исполнительных органов и областной ветеринарной станции, эксплуатируются с нарушениями порядка захоронения, что создает риск загрязнения окружающей среды и вспышек эпидемий среди диких и домашних животных. Отсутствие надлежащего мониторинга усиливает угрозу негативного воздействия на здоровье людей.

В связи с выявленными нарушениями прокурорские органы привлекли к административной ответственности должностных лиц акиматов Раймбекского, Кегенского и Уйгурского районов, а также руководство областной ветеринарной станции. Сейчас ведется активная работа по устранению нарушений, чтобы повысить уровень эпизоотической безопасности и защитить экологию региона.